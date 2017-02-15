更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存双双触及记录高位

(新增引语、油价走势及更多细节)

路透2月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存飙升至纪录高位，因炼厂减产且汽油需求放缓。

在截至2月10日的一周，美国原油库存增加950万桶，增幅几乎是分析师预测的三倍，从而使不包括美国战略石油储备在内的库存水平创下5.18亿桶的纪录高位。

EIA称，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少70.2万桶。

该数据出炉后，美国原油期货起初下跌，随后又反弹，继续近期的起初有利空消息但又反弹的模式。

美国原油期货小跌0.09美元，或0.2%，收报每桶53.11美元。布兰特原油期货收跌0.22美元，或0.4%，报每桶55.75美元。

“尽管又是一个利空报告，但我们可能在下午看到买兴，要到临近周末时才出现抛售，多周来一直如此，”ClipperData石油分析师Troy Vincent称。

汽油库存增加280万桶，路透调查分析师的预测为减少75.2万桶，从而推动库存水平达到创纪录的2.59亿桶。

EIA数据显示，自2016年底以来，汽油库存累计增长10%。

过去四周，汽油整体需求较上年同期下降5.3%至843万桶/日。

尽管数据利空，但美国汽油期货小幅收涨，报每加仑1.5479美元。

EIA数据显示，炼厂的原油加工量减少43.5万桶/日，产能利用率下降2.3个百分点至85.4%。