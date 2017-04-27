更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但成品油库存增加

路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，汽油和馏分油库存激增，因炼油厂生产率升至2015年11月以来最高，原油加工量刷新纪录。

EIA公布，4月21日止当周美国原油库存减少360万桶，市场预估为减少170万桶。

这是原油库存连续第三周下降，这将有助于缓解供应过剩的情况。

由于春季维修已经结束，炼油厂在夏季驾车高峰期的高需求到来之前开大马力生产。

EIA数据显示，炼油厂原油加工量增长34.7万桶/日，至1,730万桶/日；产能利用率上升1.2个百分点至94.1%，是2015年11月以来最高。

“该报告对价格构成些许支撑，因炼油厂产能利用率进一步上升以及原油出口大增，导致总体原油库存下降，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示。

上周美国原油日进口量增加51.5万桶/日至780万桶/日，因出口量增加58.7万桶/日至120万桶/日，为2月17日以来最高。

但消费量却令人担忧，因过去四周总体成品油需求为1,950万桶日，较上年同期下降2.2%。

汽油库存增加340万桶，路透调查中的市场预估为减少100万桶。过去两周美国汽油库存有所反弹，已与去年同期达到的季节性高位相当。

EIA数据显示，馏分油库存增加270万桶，预期为下降100万桶。