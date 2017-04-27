更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但成品油库存增加

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，汽油和馏分油库存激增，因炼油厂生产率升至2015年11月以来最高，原油加工量刷新纪录。
EIA公布，4月21日止当周美国原油库存减少360万桶，市场预估为减少170万桶。
这是原油库存连续第三周下降，这将有助于缓解供应过剩的情况。
由于春季维修已经结束，炼油厂在夏季驾车高峰期的高需求到来之前开大马力生产。
EIA数据显示，炼油厂原油加工量增长34.7万桶/日，至1,730万桶/日；产能利用率上升1.2个百分点至94.1%，是2015年11月以来最高。
“该报告对价格构成些许支撑，因炼油厂产能利用率进一步上升以及原油出口大增，导致总体原油库存下降，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示。
上周美国原油日进口量增加51.5万桶/日至780万桶/日，因出口量增加58.7万桶/日至120万桶/日，为2月17日以来最高。
但消费量却令人担忧，因过去四周总体成品油需求为1,950万桶日，较上年同期下降2.2%。
汽油库存增加340万桶，路透调查中的市场预估为减少100万桶。过去两周美国汽油库存有所反弹，已与去年同期达到的季节性高位相当。
EIA数据显示，馏分油库存增加270万桶，预期为下降100万桶。
EIA称，美国原油交割地库欣库存减少120万桶。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。