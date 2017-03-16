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亚洲 | 2017年 3月 16日 星期四 10:44 BJT

更新版 1-新西兰数据：第四季GDP受出口拖累而逊于预估，但分析师仍看好复苏

 (新增更多细节)
    * 第四季GDP较前季成长0.4%，预估为增长0.7%
    * 第四季GDP同比增长2.7%，预估为增长3.1%
    * 2017年增速或放缓，但经济仍将强劲--分析师
    * 新西兰央行3月22日政策会议料将维持指标利率不变

    路透惠灵顿3月16日 - 新西兰2016年第四季经济增长率低于预估，虽或成为今年扩张较疲弱的警讯，但大多数分析师认为近来的逆风只是暂时性，新西兰央行仍可把利率保持在记录低位。
    
    新西兰统计局周四公布，第四季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季成长0.4%            。不但低于路透原预估的增长0.7%，也是2015年6月季度以来最慢增速。
    
    数据表现不如预期主要系因春雨雨势太大，导致关键的乳制品生产和出口减少。

    第四季经济较上年同期增长2.7%，升幅低于市场预估的3.1%，亦远逊
于新西兰央行对第一季经济增长年率的预估值3.7%。
    
    “经济增长速度可能慢于央行对2017年作出的预期，”Kiwi Bank首
席分析师Zoe Wallis说。
    
    但她表示，经济增长仍“算强劲”，“目前推动经济的因素在未来一
年预计仍将发挥作用。”
    
    Wallis指出，周四发布的数据强化了市场观点，即升息“还很遥远”
。(完) (编译 李婷仪/徐文焰；审校 孙茉莉/戴素萍)
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