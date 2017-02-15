更新版 1--台湾经济：稳健乐观上修GDP成长至三年高位1.92%，央行估先不动

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* 上修今年经济成长率预估至1.92%

* 出口回升，内需也略微提高

* 央行利率料仍先按兵不动

路透台北2月15日 - 台湾主计总处周三略微上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位，主因出口回升，而内需也略微调高。官方认为，台湾经济复苏稳健乐观，不过因经济成长仍缓，分析师大多估计今年3月央行利率仍将按兵不动。

前高是2014年全年GDP成长4.02%。主计总处同时公布第四季经济成长率为2.88%，是七季以来最高；至于今年的通膨率则上修至1.08%，原估为成长0.75%。

〞内外需都略微增温，等于整个水平面往上升。〞 主计长朱泽民说，目前的景气情势复苏〞稳健乐观〞。

国泰金控总经分析师陈钦奇则说，就内需和外需两部分观察，今年外需较乐观，主要是出口不论是美国或中国大陆均朝正面发展；内需则因消费成长幅度相对保守，目前来看在内需只是平平；观察重点则在美国和中国今年的经济成长率。

主计总处今日大幅调高了出口的年增率至8.5%，进口也同步调高至成长9.77%。主计总处表示，国际货币基金调高今年世界贸易量由1.9%至3.8%，因此上修出口的金额。

不过，这个调整有更多是来自价格的因素，除了原油价格在涨，国际钢铁价格也在上涨，若是平减价格因素后，出口的量虽也有上修，但是成长率不似出口金额成长那么显着。

〞在央行货币政策方面，今年上半年央行升息机率不大，若要升息最快在6月，但机率应不大，9月底就有可能升息。〞陈钦奇说。

尽管台湾1月CPI高于2%，但系受到季节性因素影响，目前台湾通膨尚属温和，料央行上半年仍维持利率不变。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，连两季决议重贴现率持平在1.375%。

**美国变数难料**

至于美国新总统特朗普(川普)的各项新政仍在推出，对全球经济影响祸福难料。朱泽民表示，目前川普的新政落实程度还在观察，目前估计，若是美国经济实际成长1%，会刺激台湾经济成长0.07个百分点。环球透视机构先前调高美国经济成长至2.3%，上修0.1个百分点，因此对于台湾目前经济是正向贡献。

但台新投顾总经分析师王凯民则认为，今年下半年有较多的不确定因素，包括美中贸易摩擦及欧元区法、德等国皆逢大选变数。

〞官方预估的GDP仍有上修空间，我们预估今年GDP为2.1%，也看好国发会拟推动国家发展四年计划对促进消费及投资料有所助益。〞他说。

在其他民间消费方面，主计总处今年略微上修民间消费实质成长1.75%。朱泽民表示，虽然近期的劳工工资调高，但年金制度改革也可能影响消费意愿，此外，物价上涨也可能使得消费动能略减。

至于民间投资，主计总处处长叶满足则表示，去年第四季资本设备进口强劲，成长7.24%，但因基数垫高了，所以预估今年民间投资的成长率下修0.15个百分点至成长1.85%。

〞虽然全球经济成长由预估去年2.5%增加到今年的2.8%，但我们不敢预计民间投资会增加很多。〞他说。

星展银行先前表示，维持原先预期预估台湾今年GDP成长率将达2.1%，假设电子业有格外亮眼的表现，2017年经济成长则有机会更上一层楼。

韩国第四季经济增长进一步回落，由于在2016年多数时间里扮演经济支柱角色的建筑业投资和民间消费归于沉寂。第四季GDP较上年同期增长2.3%，略低于第三季的增长2.6%。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 11月时预估

2017年GDP年变动率 +1.92 +1.87

2017年CPI年变动率 +1.08 +0.75

--2017年出口 +8.50 +4.95