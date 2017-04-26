更新版 1-韩股业绩：LG显示器第一季营业利润创纪录，得益于大尺寸面板需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
(新增更多细节)
* 第一季营业利润为9.15亿美元，预估为7.5亿美元
* 大尺寸电视面板需求稳健，提升利润
* 第二季出货和面板价格将于第一季类似--CFO
路透首尔4月26日 - 全球最大的液晶显示器(LCD)制造商--韩国LG显示器周三称，第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508亿美元)，远高于上年同期的395亿韩元，并超过市场预期，受大尺寸电视面板需求提振。
汤森路透I/B/E/S调查24位分析师平均预估营业利润为8,450亿韩元。
LG显示器称，该业绩受到大尺寸面板价格上涨、供应趋紧和专注于超高清电视机面板等产品阵容提振。
但LG显示器称，第二季面板价格料将持平。该公司的主要客户包括其控股股东LG电子和苹果。
“2017年第二季各地区的面板发货水平料与第一季类似，”LG显示器首席财务官(CFO)金相敦说。
LG显示器第一季营收较上年同期增长17.9%至7.1万亿韩元。
根据研究机构IHS数据，3月主要面板种类价格持稳，部分因为高端电视使用的大尺寸面板需求稳定，以及面板生产商产能增长受限，因为部分厂商将现有的液晶显示器(LCD)生产线，转换为生产有机发光二极体(OLED)。
LG已于1月预估面板价格将持续上涨，尽管第四季假期季节高峰过后需求疲弱。
但一些分析师对LG就未来几季的前景感到怀疑，部分是因为担心价格上涨侵蚀利润，导致电视制造商削减面板订单。
有报导称苹果新款iPhone将使用OLED屏幕，也令人担心LG的订单将落入劲敌三星显示器之手。三星电子旗下的三星显示器，掌控九成以上的中小型尺寸设备OLED屏幕市场，例如智能手机与平板电脑。
LG正力求提升自家智能手机专用的OLED屏幕产量，但目前为止主力还是在生产利润较高、采用新科技的电视屏幕。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 李婷仪/王丽鑫)
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