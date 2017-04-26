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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 09:27 BJT

更新版 1-韩股业绩：LG显示器第一季营业利润创纪录，得益于大尺寸面板需求

(新增更多细节)

* 第一季营业利润为9.15亿美元，预估为7.5亿美元

* 大尺寸电视面板需求稳健，提升利润

* 第二季出货和面板价格将于第一季类似--CFO

路透首尔4月26日 - 全球最大的液晶显示器(LCD)制造商--韩国LG显示器周三称，第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508亿美元)，远高于上年同期的395亿韩元，并超过市场预期，受大尺寸电视面板需求提振。

汤森路透I/B/E/S调查24位分析师平均预估营业利润为8,450亿韩元。

LG显示器称，该业绩受到大尺寸面板价格上涨、供应趋紧和专注于超高清电视机面板等产品阵容提振。

但LG显示器称，第二季面板价格料将持平。该公司的主要客户包括其控股股东LG电子和苹果。

“2017年第二季各地区的面板发货水平料与第一季类似，”LG显示器首席财务官(CFO)金相敦说。

LG显示器第一季营收较上年同期增长17.9%至7.1万亿韩元。

根据研究机构IHS数据，3月主要面板种类价格持稳，部分因为高端电视使用的大尺寸面板需求稳定，以及面板生产商产能增长受限，因为部分厂商将现有的液晶显示器(LCD)生产线，转换为生产有机发光二极体(OLED)。

LG已于1月预估面板价格将持续上涨，尽管第四季假期季节高峰过后需求疲弱。

但一些分析师对LG就未来几季的前景感到怀疑，部分是因为担心价格上涨侵蚀利润，导致电视制造商削减面板订单。

有报导称苹果新款iPhone将使用OLED屏幕，也令人担心LG的订单将落入劲敌三星显示器之手。三星电子旗下的三星显示器，掌控九成以上的中小型尺寸设备OLED屏幕市场，例如智能手机与平板电脑。

LG正力求提升自家智能手机专用的OLED屏幕产量，但目前为止主力还是在生产利润较高、采用新科技的电视屏幕。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 李婷仪/王丽鑫)
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