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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 16:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元低位1.2915存在支撑，之前英国GDP数据逊于预期

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* 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期

* 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915

* 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944

* 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空

* 美国1230GMT将公布第一季GDP初值

(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
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