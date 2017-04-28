《汇市简讯》英镑/美元低位1.2915存在支撑，之前英国GDP数据逊于预期

美国股市：上涨，特朗普预算案公布后市场松了口气
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
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* 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期
* 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915
* 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944
* 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空
* 美国1230GMT将公布第一季GDP初值
(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透纽约5月23日 - 美国股市周二上涨，因投资者对美国总统特朗普的预算计划释怀，但非必需性消费类股下跌，抑制了股市涨幅。