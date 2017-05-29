更新版 2-韩国个股：三星电子称可能在中国扩产NAND闪存，正在评估投资选项

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增三星关于记忆体晶片投资计划的更多评论)
* 三星电子称，正持续评估各种NAND闪存投资选项
* 扩大西安现有3D NAND闪存工厂产能也是选项之一
* 记忆体产业2017年营收料创新高
* NAND芯片今年料持续缺货
路透首尔5月29日 - 韩国科技业巨擘三星电子周一表示，正在考虑在中国生产基地扩大NAND闪存芯片产能；目前整体行业景气热络，存储芯片供应商营收可望创新高。
三星存储芯片营收居全球之冠，该公司已在西安厂投资70亿美元生产3D NAND闪存芯片。这类芯片用在智能手机、电脑及数据服务器(伺服器)等高阶数据存储产品中，近几个月价格因为供应赶不上需求而水涨船高。
“三星电子正在考虑各种NAND闪存的投资选项，中国西安也包括在内，但目前尚未做出决定，”公司在一份监管申报文件中表示，当中并未详述潜在投资规模等细节。
韩国媒体周一稍早报导称，三星正在与中国当局进行深入谈判，准备在西安工厂增加3D NAND芯片产能，可能在年底之前开始建设。
由于用户对消费电子产品处理能力的需求不断增长，以及随着技术越来越复杂，投资的生产收益下降，预计三星等记忆体芯片公司将在2017年录得创纪录的营收和利润。市场研究公司IHS预计，今年的记忆体行业收入将跃升32%至创纪录的1,040亿美元。
业界高管和分析师表示，3D NAND供应商2017年全年可能难以满足客户的订单。
三星及其同业相应地增加了3D NAND投资。 虽然三星迄今没有给出具体目标，但在4月份表示，资本支出今年将大幅上升，部分原因是其计划提高3D NAND产能。
三星预计其投资规模为15.6万亿(兆)韩元(139.2亿美元)的韩国3D NAND工厂将在今年下半年开始生产，但分析师表示，新工厂的产出或许将不足以缓解2017年供应短缺的局面。(完) (编译 张明钧/汪红英/张涛；审校 孙茉莉/杜明霞)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为