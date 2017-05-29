更新版 2-韩国个股：三星电子称可能在中国扩产NAND闪存，正在评估投资选项

(新增三星关于记忆体晶片投资计划的更多评论)

* 三星电子称，正持续评估各种NAND闪存投资选项

* 扩大西安现有3D NAND闪存工厂产能也是选项之一

* 记忆体产业2017年营收料创新高

* NAND芯片今年料持续缺货

路透首尔5月29日 - 韩国科技业巨擘三星电子周一表示，正在考虑在中国生产基地扩大NAND闪存芯片产能；目前整体行业景气热络，存储芯片供应商营收可望创新高。

三星存储芯片营收居全球之冠，该公司已在西安厂投资70亿美元生产3D NAND闪存芯片。这类芯片用在智能手机、电脑及数据服务器(伺服器)等高阶数据存储产品中，近几个月价格因为供应赶不上需求而水涨船高。

“三星电子正在考虑各种NAND闪存的投资选项，中国西安也包括在内，但目前尚未做出决定，”公司在一份监管申报文件中表示，当中并未详述潜在投资规模等细节。

韩国媒体周一稍早报导称，三星正在与中国当局进行深入谈判，准备在西安工厂增加3D NAND芯片产能，可能在年底之前开始建设。

由于用户对消费电子产品处理能力的需求不断增长，以及随着技术越来越复杂，投资的生产收益下降，预计三星等记忆体芯片公司将在2017年录得创纪录的营收和利润。市场研究公司IHS预计，今年的记忆体行业收入将跃升32%至创纪录的1,040亿美元。

业界高管和分析师表示，3D NAND供应商2017年全年可能难以满足客户的订单。

三星及其同业相应地增加了3D NAND投资。 虽然三星迄今没有给出具体目标，但在4月份表示，资本支出今年将大幅上升，部分原因是其计划提高3D NAND产能。