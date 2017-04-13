《汇市简讯》美元/坡元在200日均线上方游走；新加坡GDP同比数据超预估

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
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* 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990
* 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派
* 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅
* 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单
* 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：reut.rs/2p88wS7
* 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879
(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)