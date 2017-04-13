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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在200日均线上方游走；新加坡GDP同比数据超预估

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* 新加坡金管局公布政策决议之后，美元/坡元游走在1.3960-1.3990

* 金管局一如预期维持政策不变，但对通胀率的预估较偏鹰派

* 新加坡第一季国内生产总值(GDP)同比上升2.5%，高于市场预估的2.4%增幅

* 美元/坡元空头瞄准汇价或将跌破200日均线，在1.3943布单

* 收盘位若低于此线，则技术面将转空 图表：reut.rs/2p88wS7

* 下一道技术目标水平是周线图云区支撑位1.3879

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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