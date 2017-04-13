《汇市简讯》美元/坡元在200日均线上方游走；新加坡GDP同比数据超预估

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性

路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。