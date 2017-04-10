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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 18:02 BJT

更正-全球贵金属：4月7日SPDR黄金持仓下降0.03%

 (更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。)
    路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周五黄金持仓较周四下降0.03%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     的白银持仓持平。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期         变动     增减
    SPDR      26,893,877.8   4月7日      26,902,831.3    4月6日     -8,953.5   -0.03%   
    iShares  328,201,550.7   4月6日     328,201,550.7    4月6日          0.0    0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
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