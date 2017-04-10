更正-全球贵金属：4月7日SPDR黄金持仓下降0.03%

标题新闻：美国财长努钦促请国会在8月初休会前“无条件”上调举债上限
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(更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。) 路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月6日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
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路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。