重温稿-路透调查：中国5月官方制造业PMI预计微降至51，经济扩张动力减弱

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国5月官方制造业PMI * 公布时间: 5月31日（周三）上午9时 * 路透预估中值：51；预估区间:50.5-51.5 路透北京5月26日 - 路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)C NPMIB=ECI预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。 兴业银行首席经济学家鲁政委等指出，5月发电耗煤同比、环比均走弱，预示PMI或继续走低。他们预测5 月官方制造业PMI为51，环比下降0.2个百分点。 海通证券宏观团队的姜超和于博追踪高频数据后指出，5月以来经济依然疲弱：终端需求中，地产销量跌 幅基本持平，乘用车销量批发略改善但零售转差；工业生产中，上旬粗钢产量增速明显回落，发电耗煤增速下 滑几成定局。从价格上看，工业品价格整体涨少跌多。 他们表示，当前经济的不确定性也明显升温，主要体现在三个方面：一是货币紧缩的风险；二是金融监管 的风险；三是地产调控的风险。 但依然可以在一片不确定性当中寻找到三条确定的线索：一是政府推进的一带一路、雄安新区仍将受到政 策支撑；二是消费和服务业受地产调控和货币收缩的影响相对较小；三是在经济下行阶段，行业龙头受到的影 响相对较小。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 4月 3月 2月 2017年1 2016年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月 月 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 路透调查预估中值并显示，5月财新制造业PMI预计自上月的50.3降至50.1。 随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，此前数据显示中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速 均逊预期，消费则保持平稳增长，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意 料之中。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)