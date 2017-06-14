全球金融：新加坡和香港所持境外财富之和将在四年后赶上瑞士--BCG

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透苏黎世6月13日 - 波士顿咨询公司(BCG)的一项研究发现，新加坡和香港加起来持有的境外财富将在四年后赶上瑞士。
这凸显出亚太地区私人财富猛增，以及金融危机后打击避税对瑞士的影响。
BCG在周二发布的年度全球财富报告中称，2016年瑞士银行业持有的境外财富为2.4万亿(兆)美元，为全球最高。BCG预计，到2021年，该数字将增至2.8万亿美元。
不过BCG称，得益于接近亚太地区不断增加的富裕人群的地利优势，到2021年新加坡和香港加起来持有的境外财富有望赶上瑞士。
2016年，新加坡和香港分别持有1.2万亿和8,000亿美元境外财富。
“瑞士仍将是最大的境外财富中心，占据24%的份额，”BCG在其报告中称，“但到2021年时该比例料将下降。”
据Asian Private Banker，瑞银集团(UBS)和瑞士信贷已大幅扩展亚太业务，已分别成为该地区最大和第四大私人银行。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为