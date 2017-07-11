全球能源：截至去年底中国风电和太阳能累计装机量均居世界首位--BP

路透北京7月11日 - 国际能源巨头--BP集团发布BP世界能源统计年鉴称，作为全球最大能源消费国，中国已成为全球能源结构优化进程中最重要的推动因子。截至2016年底，中国风电累计装机量和太阳能累计装机量均位居世界首位。

新华社援引BP世界能源统计年鉴显示，2016年全球可再生能源发电（不包括水电）同比增长14.1%，增加5,300万吨油当量，为有记录以来最大增幅。其中，中国超过美国，已成为全球最大可再生能源生产国。

目前，可再生能源在全球一次能源结构中比例只有4%，但增长势头非常强劲。2016年可再生能源增长量占全球能源新增量的三分之一。其中，可再生能源发电占总发电量比例从2015年的6.7%上升到2016年的7.5%。

BP集团首席经济学家戴思攀说，中国正引领着全球可再生能源加速发展。2016年中国贡献了全球可再生能源增长的40%，超过经合组织总增量。

BP统计年鉴同时显示，中国已经成为世界水电、核能增长的主要来源。2016年全球水电产量同比增长2.8%，相当于2,710万吨油当量，其中，中国贡献超过40%。在核能领域，2016年全球核能产量同比增长1.3%，增加了930万吨油当量，而中国核能产量增速达到24.5%，增量为960万吨油当量，相当于全球核能生产净增长全部源自中国。

戴思攀说，三年前，全球碳排放每年增长2.5%，而近三年，碳排放几乎没有增长。这意味着我们离巴黎协定目标更近了。中国在这一变化中扮演着至关重要的角色。继过去十年碳排放增长超过75%以后，中国碳排放实际上在过去两年中已经有所下降，这种趋势将是一种长期结构性的变化。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)