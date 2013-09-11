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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 10:27 BJT

BRIEF-日本经济：出口需表现强劲以维持经济复苏--央行委员石田浩二

路透日本青森县9月11日 - 日本央行审议委员石田浩二表示：

* 除非家庭收入与物价同步上涨，否则经济复苏不会持续

* 美联储缩减购债规模或对其他国家经济成长构成压力，因此举会提高长期利率

* 日本经济预计将继续温和复苏

* 出口必须开始对日本经济成长做出更大贡献

* 如果个人消费保持强劲，物价上涨的范围可能扩大(完)

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