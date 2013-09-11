BRIEF-日本经济：出口需表现强劲以维持经济复苏--央行委员石田浩二

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透日本青森县9月11日 - 日本央行审议委员石田浩二表示：
* 除非家庭收入与物价同步上涨，否则经济复苏不会持续
* 美联储缩减购债规模或对其他国家经济成长构成压力，因此举会提高长期利率
* 日本经济预计将继续温和复苏
* 出口必须开始对日本经济成长做出更大贡献
* 如果个人消费保持强劲，物价上涨的范围可能扩大(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。