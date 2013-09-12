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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 10:24 BJT

重发-韩国央行：央行称国内经济将继续改善，国内通胀目前将保持在低位

(重发以补上标头)

路透首尔9月12日 - 韩国央行称：

* 国内通胀目前将保持在低位

* 中东的地缘政治风险给全球经济成长带来下行风险

* 国内经济将暂时继续保持负产出缺口，但将缩小

* 国内经济将继续改善

(完)

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