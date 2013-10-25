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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 09:36 BJT

重发-日本经济：经济财政大臣称，核心CPI数据显现抗通缩举措取得良好进展

(重发：标题应为“经济财政大臣”，非“财政大臣”)

路透东京10月25日 - 日本经济财政大臣甘利明称：

* 需要由需求拉动的通胀来帮助摆脱通缩，并实现健康的经济成长

* 甘利明：扣除食品和能源的核心cpi数据显示摆脱通缩的良好进展，但经济健康增长需要薪资成长。(完)
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