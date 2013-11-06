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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 14:17 BJT

日股业绩：丰田汽车六个月集团营业利润为1.26万亿日圆，同比增长81.0%

路透11月6日 - 日本丰田汽车 ：

* 宣布六个月集团营业利润为1.26万亿日圆(增长81.0%)，上年同期为6,937.5亿日圆

* 2013/14财年获利预估为2.20万亿日圆(增长66.6%)

* 六个月集团净利为1万亿日圆(增长82.5%)，2013/14财年预估为1.67万亿日圆(增长73.6%)

* 上年同期净利为5,482.7亿日圆

* 预计2013/14美元兑日圆汇率平均为97日圆，上次预估为92日圆

* 预计2013/14欧元兑日圆汇率平均为130日圆，上次预估为122日圆

* 预计2013/14财年全球总销量为910万辆，与之前的预测相同

* 预计2013/14财年北美总销量为263万辆，上次预估为261万辆。 (完)
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