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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 07:59 BJT

美国新股：推特宣布公司7,000万股IPO定价为每股26美元

路透11月6日 - 推特(Twitter) 宣布，公司7,000万股ipo定价为每股26美元。(完)
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