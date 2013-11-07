欧洲央行：总裁称若有需要，货币政策将持续维持宽松立场

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月7日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：
* 利率决议符合7月的前瞻性指导 * 可能经历长期低通胀情况
* 持续密切监看货币市场景况
* 准备好考量各种可行的工具
* 延长流动性操作全额配售至少至2015年7月
* 决定执行三个月长期再融资操作(ltro)至2015年第二季底，采固定利率、全额配售
* 欧元区未见有通缩风险
* 今日并未详细讨论新的长期再融资操作
* 通胀压力进一步消退
* 通胀预期仍获得良好控制
* 预期下半年持续温和成长
* 若有需要，欧洲央行货币政策持续维持宽松立场
* 欧元区基本物价压力中期内料维持低迷
* 央行管理委员会预期，指标利率将长时间维持在当前水准或更低水准
* 我们有各类工具，包括长期再融资操作和负存款利率
* 并未舍弃偏向宽松的立场(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。