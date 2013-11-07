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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 22:02 BJT

欧洲央行：总裁称若有需要，货币政策将持续维持宽松立场

路透11月7日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：

* 利率决议符合7月的前瞻性指导 * 可能经历长期低通胀情况

* 持续密切监看货币市场景况

* 准备好考量各种可行的工具

* 延长流动性操作全额配售至少至2015年7月

* 决定执行三个月长期再融资操作(ltro)至2015年第二季底，采固定利率、全额配售

* 欧元区未见有通缩风险

* 今日并未详细讨论新的长期再融资操作

* 通胀压力进一步消退

* 通胀预期仍获得良好控制

* 预期下半年持续温和成长

* 若有需要，欧洲央行货币政策持续维持宽松立场

* 欧元区基本物价压力中期内料维持低迷

* 央行管理委员会预期，指标利率将长时间维持在当前水准或更低水准

* 我们有各类工具，包括长期再融资操作和负存款利率

* 并未舍弃偏向宽松的立场(完)

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