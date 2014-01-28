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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:57 BJT

欧洲个股：西门子CFO称汇率影响导致第一季订单减少约9亿欧元

路透慕尼黑1月28日 - 西门子 ：

* 财务长(CFO)称汇率影响导致第一季“订单”非“利润”减少约9亿欧元

* 第一季净利增长20%至14.57亿欧元

* 预计2014年每股盈余(eps)至少较2013年的5.08欧元增长15%

* 将从纽约证交所退市

* 第一季营收下滑3%至173.25亿欧元。(完)
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