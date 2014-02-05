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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:59 BJT

国际油市：美国原油期货上涨1美元，API报告显示原油库存下降

路透伦敦2月5日 - 美国原油期货 周三上涨1美元至98美元上方，受助于美国石油协会(API)报告显示库欣原油库存下降，以及天气寒冷推升燃油需求。(完)

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