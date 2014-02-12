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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 20:36 BJT

加股业绩：汤森路透第四季经调整每股盈余为0.49美元

路透2月12日 - 汤森路透周三公布：

* 第四季经调整每股盈余(EPS)为0.49美元

* 称年底时外部不利因素比预期更为严重，尤其是在欧洲和新兴市场

* 第四季持续经营业务营收为32.7亿美元，增长1%

* 预计扣除汇率因素，2014年营收与2013年相当

* 预计不计汇率因素的2014年净调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润率(EBITDA)介于26-27%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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