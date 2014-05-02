版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 2日 星期五 15:34 BJT

企业并购：阿斯利康董事会称将讨论辉瑞提案，建议股东勿采取行动

路透伦敦5月2日 - 阿斯利康周五宣布：

* 已经接获辉瑞可能收购该公司的不具约束力提案

* 强烈建议股东勿采取任何行动

* 董事会将会开会讨论提案，将在适当时机做进一步宣布(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐