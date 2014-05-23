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货币新闻 | 2014年 5月 24日 星期六 00:38 BJT

欧洲央行：执委科尔称负存款利率是欧洲央行的一个政策选项

路透巴黎5月23日 -

* 欧洲央行执委科尔表示，-如果我们担心通胀将在过低水准过久，我们有许多工具可以使用

* 科尔-负存款利率是一个选项

* 科尔-负存款利率不是汇率政策 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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