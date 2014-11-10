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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 17:52 BJT

中美关系：两国就双边旅游、商业和学生签证延期达成协议

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一于北京表示：

* 中美就双边旅游、商业和学生签证延期达成协议

* 新签证协议自11月12日生效，将有助于贸易和商业往来

* 短期旅游和商务签证的有效期从一年延长至10年

* 短期学生签证的有效期由一年延长至五年(完)
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