日本政经：首相安倍晋三宣布延后调升消费税，11月21日解散国会

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二称：
* 第三季GDP显示日本经济并未重返复苏轨道
* 11月21日解散国会
* 将推迟2015年10月上调消费税的计划
* 消费税上调将推迟至2017年4月
* 安倍经济学的“三支箭”取得了成效
* 经济开始出现良性循环
* 再度上调消费税可能威胁到摆脱通缩的进程
* 不会放弃实现财政整固的努力
* 不会再度推迟消费税上调
* 将坚持基本预算平衡的目标(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。