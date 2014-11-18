版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 18:32 BJT

日本政经：首相安倍晋三宣布延后调升消费税，11月21日解散国会

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二称：

* 第三季GDP显示日本经济并未重返复苏轨道

* 11月21日解散国会

* 将推迟2015年10月上调消费税的计划

* 消费税上调将推迟至2017年4月

* 安倍经济学的“三支箭”取得了成效

* 经济开始出现良性循环

* 再度上调消费税可能威胁到摆脱通缩的进程

* 不会放弃实现财政整固的努力

* 不会再度推迟消费税上调

* 将坚持基本预算平衡的目标(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐