版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 12:40 BJT

澳洲央行：预计经济近期成长将低于趋势，将按需要调整政策

路透悉尼8月6日 - 澳洲央行称：

* 预计经济近期成长将低于趋势

* 将按需要调整政策，以促进经济成长

* 失业率已小幅上升

* 劳工成本增长趋缓

* 认为降息是适宜的

* 即便澳元走软，预计通胀率在未来两年内都将持于目标区间内

* 澳元汇率下滑将有助于促进经济恢复平衡

* 澳元可能进一步贬值

* 过去18个月的宽松政策已支撑了对利率敏感的支出和资产价值。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐