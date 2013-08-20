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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 18:40 BJT

德国经济：有时支付的利率低于通胀率，这种情况不正常--财长

路透8月20日 - 德国财长称：

* 德国有时支付的利率低于通胀率，这种情况不正常

* 针对希腊债务不会有新的扣减，但该国需要新的援助

* 2%的德国十年期公债收益率是可以接受的

(完)
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