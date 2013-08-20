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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 21:54 BJT

德国金融：当前德国公债收益率仍然过低--德国财长朔伊布勒

路透8月20日 - 德国财长朔伊布勒表示，当前德国公债收益率仍然过低。(完)
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