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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 17:41 BJT

意大利股市：股指FTSE MIB创两年新高，因政府料可赢得信任投票

路透伦敦10月2日 - 意大利股指FTSE MIB 周三创两年新高18,259.84点，之前据意大利中右翼党派的消息人士称，整体PDL党倾向于在信任投票中支持总理莱塔。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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