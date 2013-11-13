版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 10:31 BJT

日本经济：央行审议委员宫尾龙藏称经济正温和复苏，更关注下行风险

路透日本松本11月13日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示：

* 日本经济正在温和复苏

* 更为关注日本经济的下行风险

* 日本目前正在朝着实现央行2%通胀率目标迈进

* 随着企业获利上升，预计资本支出将明显增长

* 全球经济复苏可能推迟，取决于美国财政问题的影响

* 必须留意提高消费税对经济的影响是否会超过预期

* 非制造业劳动生产率提高对物价构成上行压力

* 美联储有关缩减刺激举措的沟通为日央行提供了借鉴 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐