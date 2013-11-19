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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 21:37 BJT

中国个股：平安银行称证监会核准后，总计发行2.6亿股的可转换公司债

路透11月19日 - 中国平安银行 称：

* 在中国证监会核准后，将总计发行2.6亿股的可转换公司债，每股票面值为100元人民币

* 平安可转债的初步转换价格将为每股41.33元人民币。(完)

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