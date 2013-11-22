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货币新闻 | 2013年 11月 22日 星期五 19:36 BJT

印尼农业：政府宣布12月毛棕榈油出口税率由9%调高为12%

路透雅加达11月22日 - 印尼政府周五表示：

* 12月毛棕榈油出口税率由9%调高为12%

* 12月可可亚出口税率维持于5%(完)
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