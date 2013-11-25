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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 13:09 BJT

欧洲经济：金融市场趋于平静，利率正向正常水平恢复--ECB管委诺亚

路透东京11月25日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员诺亚周一表示：

* 欧洲金融市场趋于平静，利率正向正常水平恢复

* 欧元区一体化在加强

* 第三季GDP数据确认了欧元区经济正在复苏

* 银行业联盟将稳定欧洲银行业，令货币政策效果更明显。(完)
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