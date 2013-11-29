日本经济：绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化--央行总裁

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透东京11月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：
* 必须密切关注日本央行大举购债公债对债市的影响
* 若对日本财政状况的信心下降，日本公债市场可能出现剧烈波动
* 日本央行将继续密切关注公债市场，通过灵活的市场操作确保公债市场保持稳定
* 如果市场怀疑政府对财政稳健承诺则债市可能出现波动，从而将严重损害日本经济
* 强烈希望政府采取措施恢复中长期财政稳健
* 日本央行的量化宽松政策旨在实现物价目标，而不是债务货币化
* 绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化
* 随着经济继续以超过潜能的步伐扩张，预计日本CPI将在未来几年接近2%。(完) (编译 侯向明； 审校)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。