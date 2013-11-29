日本经济：绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化--央行总裁

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。