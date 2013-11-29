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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 09:17 BJT

日本经济：绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化--央行总裁

路透东京11月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* 必须密切关注日本央行大举购债公债对债市的影响

* 若对日本财政状况的信心下降，日本公债市场可能出现剧烈波动

* 日本央行将继续密切关注公债市场，通过灵活的市场操作确保公债市场保持稳定

* 如果市场怀疑政府对财政稳健承诺则债市可能出现波动，从而将严重损害日本经济

* 强烈希望政府采取措施恢复中长期财政稳健

* 日本央行的量化宽松政策旨在实现物价目标，而不是债务货币化

* 绝对没有计划通过货币政策来实现公共债务货币化

* 随着经济继续以超过潜能的步伐扩张，预计日本CPI将在未来几年接近2%。(完) (编译 侯向明； 审校)
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