中国经济：今年增长7.5%为合理目标，重申今年CPI增长目标为3.5%-李克强

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
中国总理李克强周四在雅典表示，中国经济今年增长7.5%为合理的目标，重申今年的消费者物价指数(cpi)增长目标为3.5%。
* 今年中国经济面临很大压力，但正在稳步发展
* 控制增长步伐并不一定要采取措施，而是要重点关注结构性改革
* 全球经济复苏仍不确定，面临很多挑战
* 中国仍将是希腊债市的长期投资者 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。