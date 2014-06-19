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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 00:16 BJT

中国经济：今年增长7.5%为合理目标，重申今年CPI增长目标为3.5%-李克强

中国总理李克强周四在雅典表示，中国经济今年增长7.5%为合理的目标，重申今年的消费者物价指数(cpi)增长目标为3.5%。

* 今年中国经济面临很大压力，但正在稳步发展

* 控制增长步伐并不一定要采取措施，而是要重点关注结构性改革

* 全球经济复苏仍不确定，面临很多挑战

* 中国仍将是希腊债市的长期投资者 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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