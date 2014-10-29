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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 20:24 BJT

中港股业绩：中国石油第三季净利为279亿元人民币

路透10月29日 - 中国石油周三表示：

* 第三季净利为279亿元人民币，上年同期为297.7亿元(路透估算)

* 首三季净利为960亿元人民币(完)
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