英国数据：服务业乐观程度创下英国退欧以来最高--CBI

路透伦敦2月27日 - 周一公布的一项重要企业调查结果显示，英国服务业企业的乐观程度创下6月英国公投退欧以来的最高，尽管成本及物价上升可能损及获利。

英国工业联盟(CBI)表示，商业及专业服务公司对于前景的乐观程度创下2015年11月以来最高，而服务于消费者的企业的乐观程度则接近去年5月以来最高。

然而这两种类型的企业未来三个月提高价格的速度将创约10年来最快，因他们将英国退欧公投之后英镑大跌所造成的几乎所有成本上升转嫁出去。

“企业预期下季利润压力升高，而价格上升预期则创下10年来最强水准，导致运营环境略趋艰困，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith表示。

英国央行预测，英镑下跌将导致消费者物价通胀率在今年底升至2.7%左右，1月时则为1.8%，不过经济成长率则将大致持稳于2%。

此一成长率位于分析师预估区间的高端，央行预期随着通胀上扬，消费者支出面临的压力将与日俱增。

目前而言，根据CBI数据，面向消费者的企业表现最佳，在截至2月的三个月内，表示业务量增加的企业比率创下2015年8月以来最高，尽管他们计画聘用员工的数量也创下那时以来最低，准备应对更为严峻的情势。

服务于企业的业者表示需求持平，而面向消费者及企业的业者均预期将如常增加投资，与英国央行预估的下滑相反。