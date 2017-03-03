英国经济：民间部门增长加速，但将面临通胀上升的考验--CBI

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透伦敦3月3日 - 据英国工业联盟(CBI)周五发布的一项调查，在截至2月的三个月中，英国民间部门增长加速。而其它经济数据则显示近期有放缓迹象。
CBI称，截至2月的三个月的月度增长指标从11-1月的10上升到了15，意味着去年英国公投退欧以来业务所受影响仍不大。
CBI称，企业预期未来三个月的增长情况与此相近。
“经济在稳健成长，面向消费者的行业目前正在领跑，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith说道。
“但是，通胀料将进一步上升，将会削弱家庭购的支出能力，成长速度今年可能逐步放缓。”
CBI调查了制造业、分销业和服务业的778家企业，根据产量、销量和业务量来得出增长指标。
去年6月英国公投退欧后，外界预期英国经济将很快受到严重打击，但事实并非如此。
然而，最近已有迹象显示，消费者支出在减少，因公投退欧后英镑贬值推动通胀上升损及消费者购买力。多项调查还显示，今年初服务业和制造业增长已从近期高位回落。
英国2月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)将在0930 GMT公布。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
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