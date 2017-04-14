东北亚情势：中国国航周五晚间起暂停北京至平壤的航班--CCTV

路透北京4月14日 - 中国中央电视台(CCTV)报导，中国国际航空公司将从本周五晚间起暂停从北京至平壤的航班。

但CCTV没有说明停飞的原因。

这则发布在CCTV网站上的新闻未说明消息的来源；另外由于这是下班时间，不能立即联系到中国国航进行置评。