东北亚情势：中国国航周五晚间起暂停北京至平壤的航班--CCTV

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京4月14日 - 中国中央电视台(CCTV)报导，中国国际航空公司将从本周五晚间起暂停从北京至平壤的航班。
但CCTV没有说明停飞的原因。
这则发布在CCTV网站上的新闻未说明消息的来源；另外由于这是下班时间，不能立即联系到中国国航进行置评。
CCTV报导称，北京至平壤的最后一个航班是在本周五，返回北京的航班在周五晚间抵达。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。