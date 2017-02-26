全球汇市：投机客增持美元多仓，为七周来首见--CFTC/路透数据

路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien称届时若宣布任何政策，都将为美元/日圆走势指路。 “该货币对之前几天遭遇沉重抛压，看起来很容易发生较大的修正，”她又说。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 29,954 27,701 空头仓位 80,116 78,985 净仓位 -50,162 -51,284 欧元(125,000欧元为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 130,981 125,333 空头仓位 189,232 172,097 净仓位 -58,251 -46,764 英镑(62,500英镑为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 38,253 39,039 空头仓位 104,605 104,567 净仓位 -66,352 -65,528 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 6,945 6,608 空头仓位 15,881 18,092 净仓位 -8,936 -11,48 加元(100,000加元为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 58,780 53,152 空头仓位 34,196 33,812 净仓位 24,584 19,340 澳元(100,000澳元为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 88,768 79,313 空头仓位 55,246 55,095 净仓位 33,522 24,218 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 35,125 30,271 空头仓位 91,606 90,484 净仓位 -56,481 -60,213 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月21日当周 前一周 多头仓位 35,252 36,565 空头仓位 32,094 33,689 净仓位 3,158 2,876 (完) (编译 艾茂林; 审校 白云)