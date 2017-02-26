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亚洲 | 2017年 2月 26日 星期日 13:50 BJT

全球汇市：投机客增持美元多仓，为七周来首见--CFTC/路透数据

    路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。
    
    截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。
    
    尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。
    
    分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。
    
    特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。
    
    “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。
    
    她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。

    CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。
    
    日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。
    
    特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien称届时若宣布任何政策，都将为美元/日圆走势指路。
    
    “该货币对之前几天遭遇沉重抛压，看起来很容易发生较大的修正，”她又说。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
       
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  29,954         27,701
 空头仓位  80,116         78,985
 净仓位    -50,162        -51,284
   
    欧元(125,000欧元为1口)        
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  130,981        125,333
 空头仓位  189,232        172,097
 净仓位    -58,251        -46,764
    
    英镑(62,500英镑为1口)        
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  38,253         39,039
 空头仓位  104,605        104,567
 净仓位    -66,352        -65,528
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)        
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  6,945          6,608
 空头仓位  15,881         18,092
 净仓位    -8,936         -11,48
    
    加元(100,000加元为1口)        
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  58,780         53,152
 空头仓位  34,196         33,812
 净仓位    24,584         19,340
    
    澳元(100,000澳元为1口)        
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  88,768         79,313
 空头仓位  55,246         55,095
 净仓位    33,522         24,218
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  35,125         30,271
 空头仓位  91,606         90,484
 净仓位    -56,481        -60,213
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)      
           2月21日当周    前一周
 多头仓位  35,252         36,565
 空头仓位  32,094         33,689
 净仓位    3,158          2,876
 
    (完) (编译 艾茂林; 审校 白云)
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