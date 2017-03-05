全球汇市：投机客减持美元净多仓至五个月低点--CFTC/路透数据

路透3月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周投机客削减美元多仓，净多仓降至10月初以来最低。 截至2月28日当周，美元净多仓总计130.1亿美元，低于前一周的150. 2亿美元。 分析师称，在美联储就本月可能升息释出更强烈信号后，本周美元净 多仓下降可能只是暂时的。 美联储主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍晚还会有进一 步行动。 “在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)将评估就业和通 胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调 整联邦基金利率可能是合适的，”叶伦在芝加哥举行的一次企业高管论坛 的午餐会上发表讲话称。 近几日，多位美联储官员均表达了支持在3月会议上升息的观点。 “(美元)多头最终将听从美联储官员们的一致立场，(鸽派及鹰派)官 员们都表示，收紧政策时机已成熟，”BK Asset Management外汇策略部 董事总经理Kathy Lien表示。 周五叶伦发表讲话后，美元下跌，但这主要是由于在她发表讲话前， 交易员已经押注她将发表偏鹰派言论，所以讲话后出现获利了结。 据美国联邦基金利率期货，本月加息的可能性为90%，上一周为40%。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 29,012 29,954 空头仓位 79,029 80,116 净仓位 -50,017 -50,162 欧元(125,000欧元为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 143,584 130,981 空头仓位 194,748 189,232 净仓位 -51,164 -58,251 英镑(62,500英镑为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 43,329 38,253 空头仓位 114,000 104,605 净仓位 -70,671 -66,352 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 3,569 6,945 空头仓位 15,383 15,881 净仓位 -11,814 -8,936 加元(100,000加元为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 63,125 58,780 空头仓位 33,035 34,196 净仓位 30,090 24,584 澳元(100,000澳元为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 95,696 88,768 空头仓位 43,781 55,246 净仓位 51,915 33,522 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 39,057 35,125 空头仓位 84,840 91,606 净仓位 -45,783 -56,481 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月28日当周 前一周 多头仓位 37,198 35,252 空头仓位 34,261 32,094 净仓位 2,937 3,158 (完) (编译 李爽 审校 张涛)