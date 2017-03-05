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亚洲 | 2017年 3月 5日 星期日 14:05 BJT

全球汇市：投机客减持美元净多仓至五个月低点--CFTC/路透数据

    路透3月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路
透计算，最近一周投机客削减美元多仓，净多仓降至10月初以来最低。
    
    截至2月28日当周，美元净多仓总计130.1亿美元，低于前一周的150.
2亿美元。
    
    分析师称，在美联储就本月可能升息释出更强烈信号后，本周美元净
多仓下降可能只是暂时的。
    
    美联储主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍晚还会有进一
步行动。
    
    “在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)将评估就业和通
胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调
整联邦基金利率可能是合适的，”叶伦在芝加哥举行的一次企业高管论坛
的午餐会上发表讲话称。
    
    近几日，多位美联储官员均表达了支持在3月会议上升息的观点。
    
    “(美元)多头最终将听从美联储官员们的一致立场，(鸽派及鹰派)官
员们都表示，收紧政策时机已成熟，”BK Asset Management外汇策略部
董事总经理Kathy Lien表示。
    
    周五叶伦发表讲话后，美元下跌，但这主要是由于在她发表讲话前，
交易员已经押注她将发表偏鹰派言论，所以讲话后出现获利了结。
    
    据美国联邦基金利率期货，本月加息的可能性为90%，上一周为40%。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
       
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  29,012         29,954
 空头仓位  79,029         80,116
 净仓位    -50,017        -50,162
   
    欧元(125,000欧元为1口)        
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  143,584        130,981
 空头仓位  194,748        189,232
 净仓位    -51,164        -58,251
    
    英镑(62,500英镑为1口)        
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  43,329         38,253
 空头仓位  114,000        104,605
 净仓位    -70,671        -66,352
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)        
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  3,569          6,945
 空头仓位  15,383         15,881
 净仓位    -11,814        -8,936
    
    加元(100,000加元为1口)        
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  63,125         58,780
 空头仓位  33,035         34,196
 净仓位    30,090         24,584
    
    澳元(100,000澳元为1口)        
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  95,696         88,768
 空头仓位  43,781         55,246
 净仓位    51,915         33,522
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  39,057         35,125
 空头仓位  84,840         91,606
 净仓位    -45,783        -56,481
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)      
           2月28日当周    前一周
 多头仓位  37,198         35,252
 空头仓位  34,261         32,094
 净仓位     2,937         3,158
 
    (完) (编译 李爽  审校 张涛)
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