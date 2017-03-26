全球汇市：投机客连续五周削减墨西哥披索净空仓规模--CFTC/路透数据

路透纽约3月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周汇市投机客连续第五周削减墨西哥披索净空仓，披 索净空仓规模降至美国总统大选之前一周以来的最低位。 披索净空仓规模为3,281口，为11月3日当周以来最低。净空仓价值总 计8,590万美元。 披索是2017年全球最受热捧的货币之一，兑美元汇价自特朗普宣誓就 任美国总统以来上涨约17%。 美元/披索周五跌至18.74，为11月9日以来最低。此前在1月19日触及 历史高位22.03。 投机客和投资者注意到了披索的回升走势。瑞银周五客户报告称，将 披索持仓调整为“增持”。 披索上涨，“主要由于美联储调门软化，以及美国官员在北美自由贸 易协定(NAFTA)等重要问题上的声明趋于温和，而NAFTA协定对于墨西哥经 济来讲很关键，”瑞银分析师团队在报告中称。 “再加上墨西哥央行传统的政策立场，”瑞银新兴市场投资策略主管 Alejo Czerwonko说。“重要的是，尽管近来几周上涨，但长期估值仍显 示披索有吸引力。” CFTC数据显示，投机客整体增持美元净多仓，为连续第三周增持，净 多仓规模升至1月31日以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 35,039 35,563 空头仓位 102,026 106,860 净仓位 -66,987 -71,29 欧元(125,000欧元为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 159,590 148,272 空头仓位 179,252 189,299 净仓位 -19,662 -41,02 英镑(62,500英镑为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 32,586 42,367 空头仓位 140,430 149,484 净仓位 -107,844 -107,117 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 9,089 12,950 空头仓位 21,068 21,947 净仓位 -11,979 -8,997 加元(100,000加元为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 30,293 74,620 空头仓位 54,696 53,162 净仓位 -24,403 21,458 澳元(100,000澳元为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 85,397 73,553 空头仓位 40,442 30,288 净仓位 44,955 43,265 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 57,730 51,271 空头仓位 61,011 56,738 净仓位 -3,281 -5,467 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月21日当周 前一周 多头仓位 16,599 19,509 空头仓位 29,209 25,114 净仓位 -12,610 -5,605 (完) (编译 艾茂林; 审校 李爽)