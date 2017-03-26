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亚洲 | 2017年 3月 26日 星期日 15:37 BJT

全球汇市：投机客连续五周削减墨西哥披索净空仓规模--CFTC/路透数据

    路透纽约3月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据
和路透计算，最近一周汇市投机客连续第五周削减墨西哥披索净空仓，披
索净空仓规模降至美国总统大选之前一周以来的最低位。    
    
    披索净空仓规模为3,281口，为11月3日当周以来最低。净空仓价值总
计8,590万美元。
    
    披索是2017年全球最受热捧的货币之一，兑美元汇价自特朗普宣誓就
任美国总统以来上涨约17%。
    
    美元/披索周五跌至18.74，为11月9日以来最低。此前在1月19日触及
历史高位22.03。
    
    投机客和投资者注意到了披索的回升走势。瑞银周五客户报告称，将
披索持仓调整为“增持”。
    
    披索上涨，“主要由于美联储调门软化，以及美国官员在北美自由贸
易协定(NAFTA)等重要问题上的声明趋于温和，而NAFTA协定对于墨西哥经
济来讲很关键，”瑞银分析师团队在报告中称。
    
    “再加上墨西哥央行传统的政策立场，”瑞银新兴市场投资策略主管
Alejo Czerwonko说。“重要的是，尽管近来几周上涨，但长期估值仍显
示披索有吸引力。”
    
    CFTC数据显示，投机客整体增持美元净多仓，为连续第三周增持，净
多仓规模升至1月31日以来最高。    
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)           
             3月21日当周   前一周
 多头仓位    35,039        35,563
 空头仓位    102,026       106,860
 净仓位      -66,987       -71,29
       
    欧元(125,000欧元为1口)      
             3月21日当周   前一周
 多头仓位    159,590       148,272
 空头仓位    179,252       189,299
 净仓位      -19,662       -41,02
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
             3月21日当周   前一周
 多头仓位    32,586        42,367
 空头仓位    140,430       149,484
 净仓位      -107,844      -107,117
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
             3月21日当周    前一周
 多头仓位    9,089          12,950
 空头仓位    21,068         21,947
 净仓位      -11,979        -8,997
    
    加元(100,000加元为1口)    
             3月21日当周    前一周
 多头仓位    30,293         74,620
 空头仓位    54,696         53,162
 净仓位      -24,403        21,458
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
             3月21日当周  前一周
 多头仓位         85,397    73,553
 空头仓位         40,442    30,288
 净仓位           44,955    43,265
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
             3月21日当周  前一周
 多头仓位         57,730    51,271
 空头仓位         61,011    56,738
 净仓位           -3,281    -5,467
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
             3月21日当周  前一周
 多头仓位         16,599    19,509
 空头仓位         29,209    25,114
 净仓位          -12,610    -5,605
 
(完) (编译 艾茂林; 审校 李爽)
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