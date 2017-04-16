全球汇市：投机客增持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透纽约4月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周汇市投机客增加对美元的看多押注，从而使净多仓 脱离五周低点。 之前投机客削减美元多仓，因美国总统特朗普及其共和党提出的医改 计划上月未能获得足够多的支持，市场怀疑其是否有能力兑现减税和基建 支出的竞选承诺。 截至4月11日当周，美元净多仓总计150.4亿美元，高于前一周的146. 7亿美元，后者是2月28日以来最低水平。 美国总统特朗普在华尔街日报周三晚间刊登对的采访中表示，美元“ 太强了”，可能损害经济。投机客在此之后是否削减多仓，尚不得而知。 美元指数当周跌近0.7%，因有关美国与叙利亚、俄罗斯和朝鲜 的地缘政治疑虑促使投资者避险，交易员退出美元买进日圆。 日圆净空仓降至34,746口，为12月6日以来最低。 美元兑日圆当周跌2.2%，触及11月17日以来低位108.52日圆。美元兑 日圆也跌破200日移动均线，技术面看美元偏空。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 43,316 41,313 位 空头仓 78,080 87,113 位 净仓位 -34,764 -45,800 欧元(125,000欧元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 173,594 155,468 位 空头仓 192,550 166,873 位 净仓位 -18,956 -11,405 英镑(62,500英镑为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 31,871 30,741 位 空头仓 137,772 130,414 位 净仓位 -105,901 -99,673 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 13,107 5,694 位 空头仓 23,235 19,519 位 净仓位 -10,128 -13,825 加元(100,000加元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 31,432 38,535 位 空头仓 63,766 68,760 位 净仓位 -32,334 -30,225 澳元(100,000澳元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 76,747 90,215 位 空头仓 31,596 40,622 位 净仓位 45,151 49,593 墨西哥披索(500,000披索为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 86,813 80,979 位 空头仓 99,488 90,667 位 净仓位 -12,675 -9,688 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月11日当周 前一周 多头仓 19,008 17,009 位 空头仓 34,161 31,733 位 净仓位 -15,153 -14,724 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)