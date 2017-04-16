全球汇市：投机客增持美元净多仓--CFTC/路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透纽约4月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周汇市投机客增加对美元的看多押注，从而使净多仓 脱离五周低点。 之前投机客削减美元多仓，因美国总统特朗普及其共和党提出的医改 计划上月未能获得足够多的支持，市场怀疑其是否有能力兑现减税和基建 支出的竞选承诺。 截至4月11日当周，美元净多仓总计150.4亿美元，高于前一周的146. 7亿美元，后者是2月28日以来最低水平。 美国总统特朗普在华尔街日报周三晚间刊登对的采访中表示，美元“ 太强了”，可能损害经济。投机客在此之后是否削减多仓，尚不得而知。 美元指数当周跌近0.7%，因有关美国与叙利亚、俄罗斯和朝鲜 的地缘政治疑虑促使投资者避险，交易员退出美元买进日圆。 日圆净空仓降至34,746口，为12月6日以来最低。 美元兑日圆当周跌2.2%，触及11月17日以来低位108.52日圆。美元兑 日圆也跌破200日移动均线，技术面看美元偏空。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 43,316 41,313 位 空头仓 78,080 87,113 位 净仓位 -34,764 -45,800 欧元(125,000欧元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 173,594 155,468 位 空头仓 192,550 166,873 位 净仓位 -18,956 -11,405 英镑(62,500英镑为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 31,871 30,741 位 空头仓 137,772 130,414 位 净仓位 -105,901 -99,673 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 13,107 5,694 位 空头仓 23,235 19,519 位 净仓位 -10,128 -13,825 加元(100,000加元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 31,432 38,535 位 空头仓 63,766 68,760 位 净仓位 -32,334 -30,225 澳元(100,000澳元为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 76,747 90,215 位 空头仓 31,596 40,622 位 净仓位 45,151 49,593 墨西哥披索(500,000披索为1口) 4月11日当 前一周 周 多头仓 86,813 80,979 位 空头仓 99,488 90,667 位 净仓位 -12,675 -9,688 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月11日当周 前一周 多头仓 19,008 17,009 位 空头仓 34,161 31,733 位 净仓位 -15,153 -14,724 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。