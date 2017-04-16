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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 06:52 BJT

全球汇市：投机客增持美元净多仓--CFTC/路透数据

    路透纽约4月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据
和路透计算，最近一周汇市投机客增加对美元的看多押注，从而使净多仓
脱离五周低点。 
    
    之前投机客削减美元多仓，因美国总统特朗普及其共和党提出的医改
计划上月未能获得足够多的支持，市场怀疑其是否有能力兑现减税和基建
支出的竞选承诺。   
    
    截至4月11日当周，美元净多仓总计150.4亿美元，高于前一周的146.
7亿美元，后者是2月28日以来最低水平。
    
    美国总统特朗普在华尔街日报周三晚间刊登对的采访中表示，美元“
太强了”，可能损害经济。投机客在此之后是否削减多仓，尚不得而知。

    美元指数当周跌近0.7%，因有关美国与叙利亚、俄罗斯和朝鲜
的地缘政治疑虑促使投资者避险，交易员退出美元买进日圆。
    
    日圆净空仓降至34,746口，为12月6日以来最低。
    
    美元兑日圆当周跌2.2%，触及11月17日以来低位108.52日圆。美元兑
日圆也跌破200日移动均线，技术面看美元偏空。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    日圆(12,500,000日圆为1口)           
          4月11日当       前一周
          周          
 多头仓       43,316      41,313
 位                   
 空头仓       78,080      87,113
 位                   
 净仓位      -34,764     -45,800
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
          4月11日当       前一周
          周          
 多头仓      173,594     155,468
 位                   
 空头仓      192,550     166,873
 位                   
 净仓位      -18,956     -11,405
 
    英镑(62,500英镑为1口)    
          4月11日当        前一周
          周          
 多头仓       31,871       30,741
 位                   
 空头仓      137,772      130,414
 位                   
 净仓位     -105,901      -99,673
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
          4月11日当       前一周
          周          
 多头仓       13,107       5,694
 位                   
 空头仓       23,235      19,519
 位                   
 净仓位      -10,128     -13,825
 
    加元(100,000加元为1口)    
          4月11日当        前一周
          周          
 多头仓       31,432       38,535
 位                   
 空头仓       63,766       68,760
 位                   
 净仓位      -32,334      -30,225
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          4月11日当        前一周
          周          
 多头仓       76,747       90,215
 位                   
 空头仓       31,596       40,622
 位                   
 净仓位       45,151       49,593
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
          4月11日当         前一周
          周          
 多头仓       86,813        80,979
 位                   
 空头仓       99,488        90,667
 位                   
 净仓位      -12,675        -9,688
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
          4月11日当周        前一周
 多头仓        19,008        17,009
 位                    
 空头仓        34,161        31,733
 位                    
 净仓位       -15,153       -14,724
 (完) (编译 李爽  审校 郑茵)
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