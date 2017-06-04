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亚洲 | 2017年 6月 4日 星期日 13:47 BJT

全球汇市：美元欧元净多仓分创九个月低点和六年高位--CFTC/路透数据

    路透纽约6月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周美元净多仓锐降至9月以来最低。
    
    截至5月30日当周，美元净多仓从前一周的82.5亿美元降至75.3亿美
元。
    
    美元今年迄今呈螺旋式下行趋势，美元指数跌逾5%，尽管与其他主要
央行相比，美联储正走在收紧政策的道路上。
    
    美国特朗普政府相关的问题令美元承压，而且美国今年还发布了多项
低迷数据，比如周五逊于预期的5月非农就业报告。
    
    据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，该就业报告公布后，利率期
货显示美联储6月14日加息的机率为96%。

    “美国数据不那么好，即便美联储加息，他们也不会就未来的政策收
紧行动给出任何有力指引，这将让美元多头感到失望，”BK Asset Manag
ement外汇策略部总经理Kathy Lien称。
    
    “但加息无助于美元，除非美联储暗示未来会继续收紧政策，不过鉴
于减税和增加财政支出进展不大，而这两件事是美联储保持乐观看法的关
键，所以美联储也不太可能给出这样的暗示，”她补充称。
        
    欧元区则是另一番光景，CFTC数据显示，欧元净多仓升至逾六年高位
。
    
    自欧洲央行4月末会议以来，欧元区经济有所改善，扶助欧元兑美元
涨近4%。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。

           日圆(12,500,000日圆为1口)  
            5月30日当周       前一周
多头仓位    43,404            41,920
空头仓位    95,679            93,576
净仓位     -52,275           -51,656

            欧元(125,000欧元为1口)      
            5月30日当周       前一周
多头仓位   176,226           175,032
空头仓位   103,357           110,187
净仓位      72,869            64,845
    
            英镑(62,500英镑为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位    45,574           49,166
空头仓位    75,225           73,033
净仓位     -29,651          -23,867
    
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位      8,735            6,118
空头仓位     27,247           25,903
净仓位      -18,512          -19,785

            加元(100,000加元为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位      23,711           29,681
空头仓位     121,898          128,790
净仓位       -98,187          -99,109
    
            澳元(100,000澳元为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位     43,148           42,892
空头仓位     40,081           40,257
净仓位        3,067            2,635
    
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位    112,479           98,609
空头仓位     37,477           44,311
净仓位       75,002           54,298

            新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
            5月30日当周       前一周
多头仓位     16,886           14,018
空头仓位     22,425           23,235
净仓位       -5,539           -9,217  (完) (编译 李爽  审校 徐文焰)
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