全球汇市：美元欧元净多仓分创九个月低点和六年高位--CFTC/路透数据

路透纽约6月2日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周美元净多仓锐降至9月以来最低。 截至5月30日当周，美元净多仓从前一周的82.5亿美元降至75.3亿美 元。 美元今年迄今呈螺旋式下行趋势，美元指数跌逾5%，尽管与其他主要 央行相比，美联储正走在收紧政策的道路上。 美国特朗普政府相关的问题令美元承压，而且美国今年还发布了多项 低迷数据，比如周五逊于预期的5月非农就业报告。 据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，该就业报告公布后，利率期 货显示美联储6月14日加息的机率为96%。 “美国数据不那么好，即便美联储加息，他们也不会就未来的政策收 紧行动给出任何有力指引，这将让美元多头感到失望，”BK Asset Manag ement外汇策略部总经理Kathy Lien称。 “但加息无助于美元，除非美联储暗示未来会继续收紧政策，不过鉴 于减税和增加财政支出进展不大，而这两件事是美联储保持乐观看法的关 键，所以美联储也不太可能给出这样的暗示，”她补充称。 欧元区则是另一番光景，CFTC数据显示，欧元净多仓升至逾六年高位 。 自欧洲央行4月末会议以来，欧元区经济有所改善，扶助欧元兑美元 涨近4%。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 43,404 41,920 空头仓位 95,679 93,576 净仓位 -52,275 -51,656 欧元(125,000欧元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 176,226 175,032 空头仓位 103,357 110,187 净仓位 72,869 64,845 英镑(62,500英镑为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 45,574 49,166 空头仓位 75,225 73,033 净仓位 -29,651 -23,867 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 8,735 6,118 空头仓位 27,247 25,903 净仓位 -18,512 -19,785 加元(100,000加元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 23,711 29,681 空头仓位 121,898 128,790 净仓位 -98,187 -99,109 澳元(100,000澳元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 43,148 42,892 空头仓位 40,081 40,257 净仓位 3,067 2,635 墨西哥披索(500,000披索为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 112,479 98,609 空头仓位 37,477 44,311 净仓位 75,002 54,298 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 16,886 14,018 空头仓位 22,425 23,235 净仓位 -5,539 -9,217 (完) (编译 李爽 审校 徐文焰)