全球汇市：最近一周美元净多仓降至近一年最低--CFTC/路透数据

路透纽约6月30日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至近一年最低水准。

截至6月27日当周，美元净多仓从前一周的78.2亿美元降至45亿美元，为去年7月第一周以来最低。

“这种大幅调整是受德拉吉暗示收紧政策以及美国经济数据整体逊于预期所推动，”多伦多Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部主管Karl Schamotta表示。

欧洲央行总裁德拉吉周二开启了调整该央行大规模刺激政策的大门，助燃了对欧洲央行最早会在9月宣布缩减刺激举措的预期。

美元周五略微反弹，但兑一篮子货币录得近七年最大季度跌幅，之前美国以外的多国央行本周发表鹰派暗示，进一步打击美元。

Schamotta表示，本周的季末调整或许让美元略有受益，美元下周可能进一步承压。

与此同时CFTC数据还显示，最近一周欧元净多仓增加，从前周的44,852口升至58,696口。

欧元兑美元过去几个月上扬，得益于美元全线疲软，以及有观点认为通胀上升将促使欧洲央行在2018年初加息。

其他货币方面，投机客将加元净空仓从前一周的82,881口降至49,495口。

“空头正在退出市场，鉴于加拿大央行持续亮出鹰派立场，下周这种趋势可能持续，”Schamotta称。

加拿大央行周五称，加拿大企业对销售和出口前景更加乐观，与此同时，需求改善正推升产能压力，这应该会提振投资和招聘。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 38,254 39,498

空头仓位 99,604 89,457

净仓位 -61,350 -49,959

欧元(125,000欧元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 179,671 167,245

空头仓位 120,976 122,393

净仓位 58,695 44,852

英镑(62,500英镑为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 43,707 50,625

空头仓位 82,840 88,229

净仓位 -39,133 -37,604

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 11,218 11,275

空头仓位 15,887 14,257

净仓位 -4,669 -2,982

加元(100,000加元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 28,698 28,507

空头仓位 78,193 111,388

净仓位 -49,495 -82,881

澳元(100,000澳元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 48,906 42,272

空头仓位 29,157 27,239

净仓位 19,749 15,033

墨西哥披索(500,000披索为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 126,019 125,659

空头仓位 45,012 76,674

净仓位 81,007 48,985

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月27日当周 前一周

多头仓位 45,001 38,388

空头仓位 19,768 16,933

净仓位 25,233 21,455 (完) (编译 李爽 审校 白云)