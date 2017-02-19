全球汇市：投机客连续第六周减少美元净多仓--CFTC/路透数据

路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至 四个月来最低。 截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周 以来最低。前周为170.7亿美元。 今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年 上涨3.6%。 美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示 该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。 不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为 美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍 早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议 都有可能。” “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇 策略主管Kathy Lien说。 “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑 不前，”她补充说。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为51,284口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨3.5%，因美元表现不佳。日圆波动多数与美元前景 有关。 “美国公债收益率无力维持近期涨势，突显出市场对于(美国)政府能 否迅速颁布财政方面重大立法的信心有所消退，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓 27,701 25,874 位 空头仓 78,985 80,934 位 净仓位 -51,284 -55,060 欧元(125,000欧元为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 125,333 126,708 空头仓位 172,097 171,659 净仓位 -46,764 -44,951 英镑(62,500英镑为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 39,039 38,135 空头仓位 104,567 102,674 净仓位 -65,528 -64,539 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 6,608 7,059 空头仓位 18,092 21,680 净仓位 -11,484 -14,621 加元(100,000加元为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 53,152 46,127 空头仓位 33,812 37,577 净仓位 19,340 8,550 澳元(100,000澳元为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 79,313 66,545 空头仓位 55,095 49,797 净仓位 24,218 16,748 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 30,271 31,229 空头仓位 90,484 89,717 净仓位 -60,213 -58,488 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月14日当周 前一周 多头仓位 36,565 34,860 空头仓位 33,689 33,015 净仓位 2,876 1,845 (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)