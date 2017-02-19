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亚洲 | 2017年 2月 19日 星期日 15:35 BJT

全球汇市：投机客连续第六周减少美元净多仓--CFTC/路透数据

    路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据
和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至
四个月来最低。
    
    截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周
以来最低。前周为170.7亿美元。
    
    今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年
上涨3.6%。
    
    美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示
该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。
    
    不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为
美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍
早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议
都有可能。”
    
    “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇
策略主管Kathy Lien说。
    
    “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑
不前，”她补充说。
    
    CFTC数据还显示，日圆净空仓为51,284口，为两个多月来最低。
    
    日圆今年以来上涨3.5%，因美元表现不佳。日圆波动多数与美元前景
有关。
    
    “美国公债收益率无力维持近期涨势，突显出市场对于(美国)政府能
否迅速颁布财政方面重大立法的信心有所消退，”Commonwealth Foreign
 Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
          2月14日当周       前一周
 多头仓   27,701            25,874
 位                         
 空头仓   78,985            80,934
 位                         
 净仓位   -51,284           -55,060
   
    欧元(125,000欧元为1口)    
           2月14日当周       前一周
 多头仓位  125,333           126,708
 空头仓位  172,097           171,659
 净仓位    -46,764           -44,951
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
           2月14日当周       前一周
 多头仓位  39,039            38,135
 空头仓位  104,567           102,674
 净仓位    -65,528           -64,539
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
            2月14日当周       前一周
 多头仓位   6,608             7,059
 空头仓位   18,092            21,680
 净仓位     -11,484           -14,621
    
    加元(100,000加元为1口)    
            2月14日当周       前一周
 多头仓位   53,152            46,127
 空头仓位   33,812            37,577
 净仓位     19,340            8,550
    
    澳元(100,000澳元为1口)    
           2月14日当周       前一周
 多头仓位  79,313            66,545
 空头仓位  55,095            49,797
 净仓位    24,218            16,748
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
           2月14日当周       前一周
 多头仓位  30,271            31,229
 空头仓位  90,484            89,717
 净仓位    -60,213           -58,488
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           2月14日当周    前一周
 多头仓位  36,565         34,860
 空头仓位  33,689         33,015
 净仓位    2,876          1,845
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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