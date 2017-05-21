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亚洲 | 2017年 5月 21日 星期日 13:09 BJT

全球汇市：欧元净多仓升至逾三年最高位--CFTC/路透数据

    路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公
布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。
    
    截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位
。
    
    华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin
er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都
有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改
善的预期。
    
    5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳
月度表现。
    
    与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。
    
    美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元
。
    
    尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场
将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。
    
    “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观
的人现在都在重新琢磨这事，美元有可能成为卖家的最佳小伙伴，”FXTM
驻英国的研究分析师Lukman Otunuga说。
    
    本月迄今，美元指数月线下滑了近2%。
    
    与此同时，日圆净空仓升至60,008口，为3月第三周以来最高位。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
        日圆(12,500,000日圆为1口)         
          
          5月16日当   前一周
          周          
 多头仓   41,963      42,635
 位                   
 空头仓   101,971     78,942
 位                   
 净仓位   -60,008     -36,307
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
    
           5月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  164,234     155,581
 空头仓位  126,630     133,182
 净仓位    37,604      22,399
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
        
          5月16日当   前一周
          周          
 多头仓   48,369      44,910
 位                   
 空头仓   81,364      91,708
 位                   
 净仓位   -32,995     -46,798
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
    
          5月16日当   前一周
          周          
 多头仓   3,946       8,480
 位                   
 空头仓   25,108      23,676
 位                   
 净仓位   -21,162     -15,196
 
    加元(100,000加元为1口)    
    
          5月16日当   前一周
          周          
 多头仓   39,130      47,412
 位                   
 空头仓   137,130     133,627
 位                   
 净仓位   -98,000     -86,215
    
    澳元(100,000澳元为1口)    
    
           5月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  52,244      56,471
 空头仓位  45,900      30,687
 净仓位     6,344      25,784
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
    
            5月16日当   前一周
            周          
 多头仓位   92,686      92,514
 空头仓位   22,632      22,611
 净仓位     70,054      69,903
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
    
           5月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  11,918      12,070
 空头仓位  23,872      22,856
 净仓位    -11,954     -10,786
    (完) (编译 白云; 审校 张明钧)
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