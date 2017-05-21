全球汇市：欧元净多仓升至逾三年最高位--CFTC/路透数据

路透纽约5月19日 - 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，最近一周欧元净多仓升至逾三年最高位。 截至5月16日当周，欧元净多仓为37,604口，为2014年3月以来最高位 。 华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esin er说，近期欧元区通胀率，关键信心指数和欧元区第一季整体经济表现都 有改善，提高了对欧洲央行在6月管委会会议上调整措辞以反映大环境改 善的预期。 5月迄今为止，欧元月线已上涨近3%，可望创出2016年3月以来的最佳 月度表现。 与此同时数据还显示，美元净多仓出现四周来的首次上升。 美元净多仓规模在5月16日止当周升至135亿美元，前周为110亿美元 。 尽管本周美元净多仓增加，美元依然因为华府政治风险而承压。市场 将继续关注华府政局动荡，以及美国总统特朗普主政的不确定性上升。 “面临这样的不确定性，那些曾经对特朗普提议的财政政策特别乐观 的人现在都在重新琢磨这事，美元有可能成为卖家的最佳小伙伴，”FXTM 驻英国的研究分析师Lukman Otunuga说。 本月迄今，美元指数月线下滑了近2%。 与此同时，日圆净空仓升至60,008口，为3月第三周以来最高位。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓 41,963 42,635 位 空头仓 101,971 78,942 位 净仓位 -60,008 -36,307 欧元(125,000欧元为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓位 164,234 155,581 空头仓位 126,630 133,182 净仓位 37,604 22,399 英镑(62,500英镑为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓 48,369 44,910 位 空头仓 81,364 91,708 位 净仓位 -32,995 -46,798 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓 3,946 8,480 位 空头仓 25,108 23,676 位 净仓位 -21,162 -15,196 加元(100,000加元为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓 39,130 47,412 位 空头仓 137,130 133,627 位 净仓位 -98,000 -86,215 澳元(100,000澳元为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓位 52,244 56,471 空头仓位 45,900 30,687 净仓位 6,344 25,784 墨西哥披索(500,000披索为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓位 92,686 92,514 空头仓位 22,632 22,611 净仓位 70,054 69,903 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月16日当 前一周 周 多头仓位 11,918 12,070 空头仓位 23,872 22,856 净仓位 -11,954 -10,786 (完) (编译 白云; 审校 张明钧)