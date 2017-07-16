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2 天前
全球汇市：投机客减持美元净多仓，增持日圆净空仓--CFTC/路透数据
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2017年7月16日 / 凌晨4点46分 / 2 天前

全球汇市：投机客减持美元净多仓，增持日圆净空仓--CFTC/路透数据

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透纽约7月14日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至2016年5月中以来最
低水准，日圆净空仓则增至3月中以来最多。
    
    芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓
位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净
仓位来计算。截至7月11日当周，美元净多仓降至6,250万美元，之前一周
为1.35亿美元。
    
    广义美元仓位指标涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和
俄罗斯卢布这几种货币的净仓位，这项指标显示美元净空仓为47.8亿美元
，为2016年5月以来最大。            
    
    “从投机角度讲，美元继续失去动能，”Cambridge Global Payment
s驻多伦多的全球产品和市场策略主管Karl Schamotta说。
    
    美元指数本周跌至近10个月低点，因美国公布的数据令人失望，支撑
本周几位决策者提出的谨慎看法，其中包括美联储主席叶伦警告说2月以
来通胀走软。
    
    交易商周五调降对美联储年底前将再次升息的预估。
    
    Schamotta说，本周进展之后，交易商可能已经转为更为看空美元。
    
    
    **利差交易回归**
    
    而与此同时，CFTC数据显示日圆净空仓增至112,125口，为3月中以来
最高。
    
    “利差交易回来了，”Schamotta说，指的是投资者借入低息货币，
用来投资另一种利息较高货币的操作。
    
    投机客借入日圆，投资于高收益货币如澳元、新西兰元、加元和墨西
哥披索，从而导致日圆承受卖压，高收益货币上涨。
    
    “可能未来几个月都将看到这种分化，”Schamotta说。
    
    “日本央行的政策倾向非常不一样。鸽派倾向在那儿仍占主导。”
    
           日圆(12,500,000日圆为1口)  
                       7月11日当周          前一周         
     多头仓位            40,778            43,648
     空头仓位           152,903           118,684
     净仓位            -112,125           -75,036
 
            欧元(125,000欧元为1口)      
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位           190,267           185,925
     空头仓位           106,479           108,461
     净仓位              83,788            77,464
 
            英镑(62,500英镑为1口)    
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位           46,614           54,025
     空头仓位           70,752           81,792
     净仓位            -24,138          -27,767
    
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位           10,359           10,928
    空头仓位           10,151           11,041
    净仓位                208             -113
 
            加元(100,000加元为1口)    
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位            46,080           34,300
    空头仓位            54,684           73,672
    净仓位              -8,604          -39,372
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位            55,950           57,544
     空头仓位            19,144           25,130
     净仓位              36,806           32,414
    
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位           125,291          119,408
     空头仓位            27,432           34,549
     净仓位              97,859           84,859
    
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                       7月11日当周          前一周         
    多头仓位            45,435           44,484
     空头仓位            13,530           15,351
     净仓位              31,905           29,133 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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