全球汇市：投机客增持美元净空仓--CFTC/路透

路透7月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，本周投机客增持对美元的净空仓，因政治不确定性，加上美国 联邦储备理事会(美联储/FED)加速收紧货币政策的预期下降，扭转了对美 元的布仓。 CFTC数据显示，截至7月25日当周，美元净空仓升至39.2亿美元。前 一周净空仓19.1亿美元，为逾一年来以来首次出现净空仓。 投机客对加元和墨西哥披索的净多仓上升。加元净多仓升至3月以来 最高，墨西哥披索净多仓则触及2013年5月以来最高水平。 分析师称，预计美元会进一步下跌，因华府不确定性持续存在，而 且过去几年美元走势相对优异。 “短期我不清楚，但中期内美元必然得较现在更大幅度贬值，”加 州Merk Hard Currency Fund总裁及投资经理Axel Merk称。 Merk称，他预计法国和德国的利率继续上升，美国利率则继续停滞 ，削弱美元持仓对投机客的吸引力。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几 种货币的广义美元净仓位指标显示，美元净空仓为95.5亿美元，为2013年 2月以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 28,018 37,419 空头仓位 149,507 164,338 净仓位 -121,489 -126,919 欧元(125,000欧元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 197,656 199,540 空头仓位 106,814 108,219 净仓位 90,842 91,321 英镑(62,500英镑为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 52,152 50,883 空头仓位 78,349 67,356 净仓位 -26,197 -16,473 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 14,893 13,832 空头仓位 16,443 17,499 净仓位 -1,550 -3,667 加元(100,000加元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 70,385 60,000 空头仓位 43,772 51,957 净仓位 26,613 8,043 澳元(100,000澳元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 80,799 69,075 空头仓位 24,425 17,719 净仓位 56,374 51,356 墨西哥披索(500,000披索为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 130,075 130,155 空头仓位 17,185 17,616 净仓位 112,890 112,539 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 7月25日当周 前一周 多头仓位 41,221 44,257 空头仓位 6,416 8,276 净仓位 34,805 35,981(完 ) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)