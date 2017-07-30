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2 天前
全球汇市：投机客增持美元净空仓--CFTC/路透
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2017年7月30日 / 早上6点38分 / 2 天前

全球汇市：投机客增持美元净空仓--CFTC/路透

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透7月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公
布的数据，本周投机客增持对美元的净空仓，因政治不确定性，加上美国
联邦储备理事会(美联储/FED)加速收紧货币政策的预期下降，扭转了对美
元的布仓。
     
     CFTC数据显示，截至7月25日当周，美元净空仓升至39.2亿美元。前
一周净空仓19.1亿美元，为逾一年来以来首次出现净空仓。
     
     投机客对加元和墨西哥披索的净多仓上升。加元净多仓升至3月以来
最高，墨西哥披索净多仓则触及2013年5月以来最高水平。
     
     分析师称，预计美元会进一步下跌，因华府不确定性持续存在，而
且过去几年美元走势相对优异。
     
     “短期我不清楚，但中期内美元必然得较现在更大幅度贬值，”加
州Merk Hard Currency Fund总裁及投资经理Axel Merk称。
     
     Merk称，他预计法国和德国的利率继续上升，美国利率则继续停滞
，削弱美元持仓对投机客的吸引力。
     
     涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几
种货币的广义美元净仓位指标显示，美元净空仓为95.5亿美元，为2013年
2月以来最高。                 
     
     路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
             日圆(12,500,000日圆为1口)                
                           7月25日当周               前一周     
 
     多头仓位                   28,018               37,419
     空头仓位                  149,507              164,338
     净仓位                   -121,489             -126,919
 
            欧元(125,000欧元为1口)      
                          7月25日当周                 前一周    
  
    多头仓位                 197,656                199,540
    空头仓位                 106,814                108,219
    净仓位                    90,842                 91,321
 
            英镑(62,500英镑为1口)    
                             7月25日当周                 前一周 
     
    多头仓位                     52,152                50,883
    空头仓位                     78,349                67,356
    净仓位                      -26,197               -16,473
 
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                            7月25日当周                前一周   
   
    多头仓位                     14,893                13,832
    空头仓位                     16,443                17,499
    净仓位                       -1,550                -3,667
 
            加元(100,000加元为1口)    
                             7月25日当周              前一周    
  
    多头仓位                    70,385                60,000
    空头仓位                    43,772                51,957
    净仓位                      26,613                 8,043
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
                            7月25日当周                前一周   
   
    多头仓位                     80,799                69,075
    空头仓位                     24,425                17,719
    净仓位                       56,374                51,356
 
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
                               7月25日当周               前一周 
     
    多头仓位                    130,075                 130,155
    空头仓位                     17,185                  17,616
    净仓位                      112,890                 112,539
 
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                             7月25日当周               前一周   
   
    多头仓位                     41,221                44,257
    空头仓位                      6,416                 8,276
    净仓位                       34,805                35,981(完
) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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