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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 13:23 BJT

俄罗斯央行：总裁称存在进一步放宽货币政策的空间--CNBC

路透莫斯科6月1日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)接受美国财经频道CNBC采访时称，存在进一步放宽货币政策的空间，但宽松步伐将取决于经济数据。

纳比乌里娜补充说，俄罗斯央行将在6月中修正对油价的预估，她并重申通胀预期仍偏高。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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